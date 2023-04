Le « Temps des Impros » revient à Wittelsheim :

Le temps des impros revient pour une 3ème édition. C'est un festival de théâtre d'improvisation au cours duquel plusieurs équipes françaises vont s'affronter lors de matchs d'impro. Il y aura également un concept pour le jeune public, un concept musical, et ce soir, place à une grande scène ouverte aux improvisateurs locaux !

La 3ème édition du festival "Le temps des impros" se tiendra aujourd'hui et demain à la salle Grassegert de Wittelsheim. Vous pouvez découvrir tous les tarifs sur HelloAsso.com.

Nuit Incolore en concert à Mulhouse :

Le chanteur suisse Nuit Incolore, dont le vrai nom est Theo Marclay, sera ce soir sur la scène du Noumatrouff de Mulhouse. Il interprètera, entre autres, son gros succès "Dépassé". Ce single a récemment atteint la première place du classement Shazam France et compte plus de 13 millions de streams sur les plateformes de musique en ligne.

Le concert de Nuit Incolore aura lieu demain, samedi, à partir de 20 heures au Noumatrouff de Mulhouse. Il reste quelques places disponibles : https://noumatrouff.soticket.net.

Trois étoiles de Danse avec les stars ce week end à Wettolsheim :

Des stars de TF1 seront présentes sur la piste de la Vigneraie à Wettolsheim. Fauve Hautot, Inès Vandamme et Elsa Bois se joindront à l'Académie Micka Marques pour les Journées internationales de la danse qui auront lieu ce samedi et dimanche.

L'académie offrira aux amateurs de tous niveaux la possibilité de participer à un cours ou à une initiation à la danse en compagnie des meilleurs, comme s'ils étaient en direct à la télévision un vendredi soir.

Ce week-end de danse se tiendra donc demain et dimanche à la Vigneraie de Wettolsheim (Académie Micka Marques). Les inscriptions et les informations sont disponibles sur le site weezevent.com ou sur les pages Facebook et Instagram de l'Académie Micka Marques.