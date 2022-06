LAUTENBACH-ZELL : Tous les mardis de l’été jusqu’au 31 Août, rendez vous à la place de la mairie de Lautenbach-zell pour le marché de montagne de 18h à 21h. Vous pourrez y découvrir des produits locaux, de terroir et frais.

CERNAY : Aujourd’hui à 18h et demain à 16h, le cirque Palace s’installe sur le parking du magasin Match de Cernay. En plus du spectacle, vous pourrez rencontrer les mascottes du cirque : Mickey et Minnie, Buzz l’éclair ou encore Chase et Stella de la Pat’ Patrouille. Plus d’infos sur la page Facebook Cirque Palace Info.

MULHOUSE : Le Gambrinus à Mulhouse vous donne rendez-vous à 20H ce soir pour la 2ème édition du Mix Dessiné. Les 2 DJ’s résidents et des illustrateurs mélangent leur talent toute la soirée pour vous divertir. AU programme, exposition éphémère, quizz, blind-test, tombola. L’entrée est gratuite, vous retrouvez toutes les infos sur le Facebook du Gambrinus Mulhouse.