Atelier découverte théâtre d’improvisation à Saint-Louis :

La troupe d'improvisation Athila offre deux ateliers découverte : un atelier destiné aux enfants de 10 à 12 ans de 15h30 à 16h30, et un atelier pour les adolescents de 13 à 18 ans de 16h30 à 18h. Ces ateliers ont pour but de donner une idée précise de ce qu'est le théâtre d'improvisation. Vous pourrez ensuite envisager de vous inscrire aux cours prévus l'année prochaine. Les ateliers auront lieu ce mercredi à la MJC de St Louis et seront animés par un comédien-improvisateur de la troupe Athila, originaire de Ludociville.

Gustave Parking à l'entrepôt de Mulhouse :

Ce soir, l'humoriste Gustave Parking se produira sur la scène de l'Entrepôt avec son tout nouveau best-of intitulé "De mieux en mieux pareil". Avec des textes drôles et percutants, ainsi que des trouvailles visuelles qui font toute l'originalité de son spectacle, Gustave Parking continuera à surprendre son public. C'est un show extrêmement complet à ne pas manquer !

Venez découvrir Gustave Parking ce soir à partir de 20h30. Pour plus d'informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de l'Entrepôt : lentrepot.org.

La dernière de la saison du Brivan, c’est ce soir :

Pour clôturer la saison en beauté, la scène ouverte alsacienne organise une soirée spéciale avec une garden party à partir de 18h. Pour l'occasion, un barbecue vous sera offert, mais n'oubliez pas de réserver au préalable via les réseaux sociaux du Brivan. Ensuite, à 21h, place au spectacle mettant en avant les artistes coups de cœur de la saison.

Retrouvez-nous ce soir à l'Espace 137, anciennement connu sous le nom de Poisson Rouge, à Wintzenheim. L'entrée est fixée à 12 euros. Ne manquez pas cet événement exceptionnel !