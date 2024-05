Le spectacle "Le mensonge" à découvrir à Hésingue

Découvrez "Le mensonge", un spectacle riche en symbolisme mettant en scène une seule actrice. Cette pièce raconte l’histoire touchante d’une petite fille qui a menti. Le soir, son mensonge la suit sous la forme d’un rond rouge. Jour après jour, ce rond grossit, envahit son espace et finit par l’empêcher de respirer. Une lutte intérieure s’engage alors…

Cette pièce illustre comment un mensonge peut envahir toute une vie. C’est un spectacle captivant qui aura lieu ce soir à La Comète à Hésingue. La représentation commence à 20h. Pour plus d’informations, visitez http://lacometehesingue.fr.

Un tournoi de Cécifoot en Alsace

Ne manquez pas le tournoi de Cécifoot à Schiltigheim ! Bien que ce ne soit pas dans le Haut-Rhin, l’événement vaut le déplacement. Pendant sept jours, huit des meilleures équipes nationales de Cécifoot, dont la France, se disputeront la victoire. Le Cécifoot est une adaptation du football pour les personnes déficientes visuelles et offre un spectacle impressionnant.

Cet événement vise également à sensibiliser et à favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Trois équipes féminines joueront des matchs amicaux pour promouvoir la pratique féminine du sport. L’entrée est gratuite et de nombreuses activités sont prévues : jeux pour enfants, ateliers de découverte handisport, buvette et petite restauration. Rendez-vous au stade de l’Aar de Schiltigheim. Les matchs ont lieu aujourd’hui de 14h à 21h, puis à nouveau de jeudi à samedi.

La base nautique de Colmar Houssen est ouverte

La saison estivale commence à la base nautique de Colmar-Houssen ! Si la météo est favorable, ce qui est plus ou moins le cas aujourd’hui, vous pourrez profiter du lac, de la plage de sable et des infrastructures de jeux tous les jours de 12h à 19h en mai et juin. Les horaires seront étendus pendant l'été, mais l’ouverture dépendra toujours des conditions météorologiques.

Les habitants de Colmar Agglomération peuvent bénéficier d’entrées gratuites. Renseignez-vous auprès de vos mairies pour plus de détails.