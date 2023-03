Job factory à Illzach : C'est un forum dédié au recrutement en direct, à l'accès à la formation et à l'orientation. Plusieurs entreprises seront présentes avec des offres d’emploi. Présence aussi d’organismes de formation et des CFA pour vous parler formations et contrats en alternance. Vous trouverez en un seul endroit tous les conseils nécessaires à votre orientation et tous les renseignements sur les programmes de formation existants.

Job Factory c’est aujourd’hui à la salle des fêtes d’Illzach de 9h à midi. C’est pour tout le monde, c’est gratuit. N'oubliez pas de venir avec un CV à jour!

On continue avec l'événement “Des témoins sous les projecteurs” : C’est à Mulhouse qu’aura lieu cette soirée dédiée aux reconversions professionnelles. Quatre personnes, quatre témoins vont venir raconter leur histoire. Ce temps fort a vocation à proposer des témoignages inspirants pour les actifs afin de montrer que « changer de métier, c’est possible ! ».

Rendez-vous à l’espace culturel Matisse du centre AFSCO à 18h ! Vous pouvez encore vous inscrire en ligne pour participer :

Titatnic, la folle traversée à découvrir ce soir : C’est un spectacle immersif qui retrace l’histoire du Titanic ou plutôt qui revient sur cette nuit du 14 avril où le paquebot a sombré. Tout va être mis en scène pour plonger le public dans l’ambiance Titanic. C’est une immersion complète, une expérience unique. L’histoire est revisitée sous l’angle d’une comédie burlesque et musicale avec 9 comédiens et 3 musiciens.

Titanic la folle traversée c’est ce soir à Sélestat, aux Tanzmatten. RDV dès 20H30

Plus d’infos sur tanzmatten.fr.