Le concert de Grégoire ce soir à l’Eden de Sausheim

Ce soir à l'Eden de Sausheim, assistez au concert de Grégoire, un artiste qui a su conquérir le cœur des Français avec ses trois premiers albums à succès. Grégoire présentera fièrement sur scène son dernier album intitulé "VIVRE", sorti le 26 janvier dernier. Cet album, empreint d'émotions, reflète toutes les expériences qu'il a traversées. Ne manquez pas Grégoire ce soir à 20h à l’Eden de Sausheim. De plus, retrouvez-le également le 04 avril prochain pour un showcase FLOR FM à Ribeauvillé.

Retour du 360 Xtrem Festival à Colmar

Le 360 Xtrem Festival - Blackliner Freestyle show International revient à Colmar pour sa 4ème édition, un événement incontournable pour les amateurs de moto et de sports mécaniques. Assistez à un spectacle sensationnel avec les plus grands pilotes freestyle qui réaliseront des figures acrobatiques à pleine vitesse sur une rampe de plusieurs mètres de hauteur. Rendez-vous demain au parc expo de Colmar à partir de 20h30. Pour plus d'informations et réservations, visitez www.360xtrem-festival.com.

Reprise des afterworks à Colmar

Les afterworks font leur grand retour à Colmar, et ce soir, c'est au Rota Club que ça se passe. Venez célébrer le 5ème anniversaire du club avec des tarifs afterwork jusqu'à 23h, des tartes flambées, des amuses-bouches et une ambiance festive. Profitez d'un concert live du groupe pop music John and the steeds suivi d'une ambiance assurée par Ian Kacara et Litto en tant que DJ. Ne manquez pas cet afterwork dès 19h ce soir au Rota Club de Colmar.