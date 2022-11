De la plongée à Mulhouse : Vous allez pouvoir découvrir la plongée sous-marine avec l'AS Mulhousienne Plongée aujourd’hui à la piscine Pierre et Marie Curie dans le grand bassin. Vous démarrez votre apprentissage dans la piscine et vous finirez peut-être dans les lacs de la région ! Une équipe super dynamique et passionnée vous attend ! Maillot de bain et sourire exigés. En plus le matériel récent et de qualité vous sera prêté !

L’AMAP vous invite au cinéma à Guebwiller : L’association AMAP à Guebwiller diffusera le film “La part des autres” au cinéma Le Florival ce soir à 20h dans le cadre du festival ALIMENTERRE ! Suivra ensuite une discussion en compagnie de trois invités qui viendront parler de leurs associations, projets et actions.

Cette belle occasion permettra aussi de partager un verre de l'amitié.

La féérie de Noël à Rouffach : L’association des commerçants de Rouffach, Cœur commerçant Rouffach et Environs organise sa féérie de Noël avec au programme un parcours d’automates animés dans les vitrines des commerces participants qui vous feront voyager dans l’univers magique de Noël. Tentez également de remporter de nombreux lots offerts par les commerçants. C’est à partir d’aujourd’hui et tout le mois de décembre !