Le Festival d’Humour de Colmar est lancé

Cette année marque la 10e édition du Festival, attirant de nombreux grands noms de l'humour français à Colmar. Redouane Boughereba, Jérémy Ferrari, Artus, mais aussi Oldelaf, Vérino, Edgar-Yves et Laurie Peret seront présents. Comme le veut la tradition, la soirée d’ouverture mettra en avant un talent local, avec Guy Riss inaugurant l'événement au resort Barrière de Ribeauvillé. Le reste du festival se tiendra à la Halle aux vins du parc expo de Colmar. Retrouvez toute la programmation sur le site www.festival-humour-colmar.fr/.

Dans le même registre humoristique, ce soir, ne manquez pas DEDO

Sébastien De Dominicis, alias Dédo, présente "Biafine", son nouveau spectacle. Révélé par le Jamel Comedy Club et la série télévisée Bref, cet humoriste de 43 ans partagera sur scène ses réflexions sur le métier d’apiculteur, les défis de la vie de couple, son choix de ne pas être parent, jusqu’aux prénoms de ses potentiels enfants. Avec un sens aigu de l’absurde et une grande sensibilité, Dédo met en lumière notre besoin essentiel de rire, de nous-mêmes et de tout, ensemble. Rendez-vous ce soir à 20h30 à la scène de la Comète à Hésingue.

Nouvelles opportunités de don du sang mobile

L’Etablissement français du sang organise de nouvelles collectes mobiles dans le Haut-Rhin. Ces rendez-vous visent à mobiliser un maximum de personnes pour aider les malades et sauver des vies. Aujourd’hui, rendez-vous à la salle polyvalente de Waltenheim entre 16h30 et 19h30, ainsi qu’à Wittersdorf à partir de 16h30. Demain, des collectes auront lieu à la salle festive et culturelle de Battenheim dès 16h30, à la maison des œuvres d’Illfurth à la même heure, et à la salle Agora de Sierentz à partir de 16h.

Rappelons que pour donner son sang, il faut être majeur et en bonne santé. En reconnaissance, une collation sera offerte aux généreux donneurs.