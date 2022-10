Concert d’Amel Bent ce soir à Sausheim : L’artiste désormais incontournable sera sur la scène de l’eden avec tous les succès de son album vivante. Et des succès il y en a : Jusqu'au bout avec Imen Es, 1,2,3 avec Hatik mais aussi ton nom ou encore le chant des colombes. Le concert d’Amel Bent c’est ce soir 20H à l’eden de Sausheim. Info et résa sur eden-sauheim.com.

Retour du salon de l’érotisme Mulhouse : Ce salon s’appelle Taboo ! Il est, précisons-le , réservé aux 18 ans et plus. Il y aura des démonstrations de streap tease, plusieurs stands de charme, des invités etc… Le salon de l'érotisme ouvre ses portes ce soir à partir de 17h à 2h du matin puis demain entre 16h à 2h . RDV au parc des expositions de Mulhouse.

Festival Horror show à Cernay : Vous aurez l’occasion de fêter Halloween au Ciné Croisière de Cernay grâce à ce festival. Il sera organisé demain et dimanche avec tt un tas de frayeurs : films d'horreurs, jeux vidéos, spectacles. IL y aura des animations non stop sa et di, chaque fois à partir de 14H. Horror show est un événement organisé avec l'association "Culture I". Retrouvez le programme complet sur www.cinecroisiere.fr