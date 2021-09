ILLZACH : Découvrez aujourd’hui et pour les 3 mardis à suivre, un programme de prévention concernant les gestes écologiques appelé “Moins de polluants = plus de santé!”. Des petits ateliers pratiques pour éliminer les polluants qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Les thèmes des produits ménagers, cosmétiques et alimentaires seront abordés. Les infos et inscriptions au programme qui est completement gratuit sur le site grandest.mutualite.fr

KINGERSHEIM : Aujourd'hui, nouveau rendez vous pour donner son sang dans la région cette après midi. De 15h30 à 19h30 vous pouvez vous rendre au Hangar de Kingersheim, rue de Pfastatt. Pas besoin de pass sanitaire pour accéder au don du sang. Les infos complètes sur le site de l’établissement français du sang.

MULHOUSE : Ce soir, 20h nouveau match pour les Scorpions de Mulhouse team Synerglace en ligue Magnus à la patinoire de l'Illberg de Mulhouse face à Briançon. Sur Flor Fm on vous offre vos places pour assister au match de ce soir juste ici.