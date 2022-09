Théâtre d’impro ce soir à Saint-Louis : La troupe d’improvisation Athila débute sa toute nouvelle saison ce soir. Tous les comédiens seront sur scène. L’un d’entre eux sera désigné pour être seul contre tous. D'où le nom du spectacle ce soir Tous contre un . Ils s'affronteront sur des thèmes variés, tirés au sort. C’est le public qui désignera le vainqueur. Tous contre un avec la troupe Athila c’est ce soir dès 20 h à Saint-Louis à la cité Danzas.

Si vous n'avez jamais vu de théâtre d’improvisation, allez y ca vaut le détour !

C'est parti pour Traumatica à Europa-Park : Les soirées Traumatica, les Horror Nights, sont de retour à Europa Park, c'est l'une des animations phare du parc de loisirs pendant la période d'Halloween. Un univers post-apocalyptique où l'horreur et la peur sont au rendez-vous. Plusieurs maisons sont thématisées, décorées et plusieurs acteurs et figurants sont là, prêts à faire bondir de peur les visiteurs !

Traumatica ça démarre aujourd'hui et se termineront le 12 novembre. Réservation impérative via le site europapark.com.

Quant à la saison Halloween au cœur du parc, le coup d' envoi aura lieu ce week-end.

Le retour de la scène ouverte le Brivan : C’est le début de la toute nouvelle saison ! Avec toujours le même principe : permettre à des artistes peu importe leur talent, peu importe leur expérience, de monter sur scène et de se produire 5 minutes face à un vrai public.

Ce soir, 10 artistes à découvrir. Chanteurs humoristes magiciens…

RDV ce soir à 20h30 à l'espace 137 de Wintzenheim ( anciennement poisson rouge). 12 euros l’entrée