L'humoriste Kalagan à découvrir à l'entrepôt de Mulhouse

Venez assister au spectacle inédit de l'humoriste Kalagan intitulé "En Roue Libre". Ce maître de l'humour trash vous surprendra en abordant presque tous les sujets : politique, jeunesse, guerre, écologie, réseaux sociaux... Le tout en mode "roue libre", comme vous l'aurez compris.

Kalagan se produira ce soir, ainsi que demain et samedi, sur la scène de l'Entrepôt de Mulhouse. Pour plus d'informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site internet de l'Entrepôt : entrepot.org.

Bon plan étudiant avec la soirée Clouss de Mulhouse

Ce soir, le Clouss de Mulhouse organise une soirée escalade chez Climb’Up Wittenheim, spécialement dédiée aux étudiants, même les débutants. Sur place, une formation sera proposée pour vous initier à l'escalade si vous n'avez aucune expérience. Si vous êtes déjà un grimpeur aguerri, vous pourrez profiter du matériel et des murs mis à disposition. Une buvette et une option restauration (payante) seront également disponibles sur place.

La soirée escalade du Clouss de Mulhouse se déroule ce soir à partir de 18h chez Climb’Up Wittenheim.

Afterwork à Colmar ce soir

Pour cette semaine, l'afterwork se déplace dans un tout nouveau bar, un peu plus loin que Colmar, à Horbourg Wihr, au Lounge Beers. Dès 19h, vous pourrez profiter des tarifs spéciaux de l'afterwork, de l'ambiance musicale assurée par un DJ, de la dégustation de bières du monde (avec modération bien sûr), ainsi que de délicieuses tartes flambées et de jeux tels que baby-foot, billard, fléchettes, et bien d'autres.

Rendez-vous ce soir à 19h au Lounge Beers, situé sur la route de Strasbourg à Horbourg Wihr.