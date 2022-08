Escape Game éphémère à Guebwiller

Depuis hier et jusqu'au 18 septembre, une salle éphémère est installée aux dominicains de Guebwiller. Cet Escape Game vous plonge en 1625, en pleine guerre de 30 ans. Votre mission sera de récupérer une relique sacrée avant qu' elle ne tombe entre les mains de l' ennemi.

5 sessions de jeu par équipe de 4 à 8 joueurs. Réservez votre créneau via internet : https://escaperoom-mulhouse.fr/la-relique-sacree/

Nouvelle possibilité de découvrir la plongée sous marine :

C'est ce soir dès 19h45 et c'est avec l'AS Mulhousienne Plongée. L'initiation a lieu au stade nautique de Mulhouse. Le matériel nécessaire est prêté mais venez qd même avec votre maillot de bain et une serviette. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez la page Facebook

Derniers jours pour les saisons estivales des parcs d' attractions.

Plus que quelques jours pour profiter des différentes attractions du parc du petit prince , de l'ecomusée à Ungersheim, de cigoland Kintzheim, naturoparc à Hunawihr.

Leur pleine saison estivale est en cours jusqu'à mercredi soir. Ensuite les horaires et jours d' ouverture seront adaptés au calendrier scolaire.

Comme aujourd'hui il fait beau, profiter d' un parc dans le haut Rhin serait une excellente idée.