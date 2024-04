Découvrez des activités familiales au Château du Hohlandsbourg

Pendant ces vacances scolaires, le Château du Hohlandsbourg ouvre ses portes quotidiennement pour offrir aux familles des moments d'émerveillement et de divertissement à travers une multitude d'activités éducatives et ludiques, toutes imprégnées de l'ambiance médiévale. Aujourd'hui, participez à un atelier de calligraphie mettant en avant les lettres gothiques, ainsi qu'à des jeux en bois, des visites guidées, et bien plus encore. Rendez-vous au Château du Hohlandsbourg à Wintzenheim tous les jours de ces vacances, de 10h à 18h.

Collecte mobile de don du sang

Les équipes de l'EFS (Établissement Français du Sang) demeurent mobilisées et continuent d'organiser des collectes mobiles de don du sang, un geste vital et citoyen qui permet de sauver ou de soigner un million de personnes chaque année. Aujourd'hui, une collecte est prévue à la salle polyvalente de Staffelfelden et à la salle de l'ancienne gare de Lautenbach, de 16h30 à 19h30. Demain, rendez-vous à Kingersheim au Hangar à partir de 15h30, ou à Bergheim entre 16h et 19h30. Pour donner, il faut être majeur, en bonne santé et se munir d'une pièce d'identité.

Découvrez un nouvel escape game au Schnepfenried

"Forêtscape, la légende des vallées" est le nom de ce tout nouveau jeu d'une heure. Parcourez la forêt en équipe de 2 à 8 personnes à la découverte des contes et légendes alsaciennes. Pour résoudre l'enquête, suivez les traces des géants, ressentez la magie des sorcières d'Alsace et retrouvez la cascade du Nideck avant qu'elle ne tarisse à jamais. Acteurs, énigmes, décors et mécanismes électromécaniques sont réunis pour vous offrir une expérience immersive inédite. Les places pour aujourd'hui sont complètes, mais des sessions sont disponibles demain et jusqu'à la fin août à la station de ski du Schnepfenried. Réservez dès maintenant sur le site www.unlockdreamsfactory.fr.