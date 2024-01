Voici une réécriture plus propre du texte :

Découvrez l'art de la mosaïque à Ammerschwihr :

Un atelier mosaïque proposé à Ammershwhir

L'artisan mosaïste Laurent Hunsinger vous invite à vous initier à cet art fascinant qu'est la mosaïque. Sous sa direction experte, vous serez guidé, conseillé, et initié aux subtilités de son travail. Vous avez également la possibilité de venir simplement admirer ses créations. L'atelier se trouve dans la partie haute du village, à 200 mètres avant la tour de sortie menant au golf. Pour réserver votre séance, prenez directement rendez-vous avec l'artiste. Pour plus d'informations, consultez le site mosaique-lh.jimdofree.com.

Réservation possible pour une escapade en vélorail

Vélorail Sud Alsace vous propose une balade au cœur de la campagne alsacienne sur une voie ferrée centenaire. Parcourez 9,6 km en cyclo-draisienne, à travers champs et forêts, pour une expérience d'1h30 environ. Cette activité requiert au minimum deux personnes pour pédaler. Les réservations pour la saison 2024 sont désormais ouvertes sur le site www.velorailalsace.com. Notez qu'il existe également des sessions nocturnes "au clair de lune" au tarif de 12 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants.

Escape Room sur le thème du Titanic

Vivez une expérience immersive et ludique pour 3 à 6 participants à bord du célèbre paquebot Titanic. Plongez dans l'atmosphère d'avril 1912 et tentez de survivre au naufrage. La cohésion et la réflexion seront vos meilleurs alliés pour sortir indemnes de cette aventure captivante ! Rendez-vous à Thann, rue Henri Lebert. La réservation est obligatoire via notre site internet : https://www.escape-titanic.fr/. Le jeu est accessible à partir de 14 ans, accompagné d'au moins une personne majeure. Attention, il ne vous reste que quelques mois pour participer, le jeu se clôturera le 31 mars prochain.