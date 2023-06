Afterwork à Colmar ce soir :

Rendez-vous ce soir à 19h pour profiter de l'afterwork au Mojo. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir et de vous faire découvrir l'atmosphère unique du bar, situé sur la place de la cathédrale à Colmar. Une ambiance DJ spécialement pour ce jeudi, ainsi que des délicieuses collations et des tarifs avantageux pour l'afterwork. Venez vous détendre et passer un agréable moment !

Dernier spectacle de la saison à l'entrepôt de Mulhouse:

"Un homme parfait n'existe pas", c'est le titre du spectacle qui débute ce soir sur la scène de la salle mulhousienne. Sarah a décidé d'organiser une soirée surprise pour son fiancé Thomas, mais tout bascule quand elle se retrouve face à face avec Aurélie.

Le hic, c'est qu'Aurélie est également fiancée à Thomas. Une soirée pleine de rebondissements s'annonce pour ce trio !

"Un homme parfait n'existe pas" se joue ce soir, demain et dimanche à l'Entrepôt de Mulhouse. Les représentations commencent à 20h30 à chaque fois.

Pour plus d'informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site lentrepot.org.

Coup d’envoi aujourd’hui des Eurockéennes Belfort :

Le coup d'envoi est donné pour ce festival, l'un des plus grands festivals européens. Plus de 130 000 festivaliers sont attendus pour profiter d'une programmation riche et variée, mettant en avant des stars françaises et internationales.

La programmation de cette édition est une fois de plus incroyable : ce soir, nous aurons le plaisir d'assister aux performances de Niska, Shaka Ponk, Adé, et bien d'autres encore. Demain, c'est Orelsan qui montera sur scène. Samedi, nous aurons le plaisir d'entendre Pomme, Kungs, Lomepal, et bien d'autres artistes talentueux. Et enfin, dimanche, le groupe Indochine clôturera le festival en beauté.

Les Eurockéennes de Belfort démarrent aujourd'hui et se dérouleront jusqu'à dimanche au lac de Malsaucy, à Belfort. Ne manquez pas cet événement exceptionnel !