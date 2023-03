On commence avec du théâtre et ce grand classique à voir à Colmar : C’est la pièce de théâtre L’avare qui est à voir ou revoir Colmar. Un grand classique du théâtre français. Cette pièce signée Molière raconte l’histoire Deux hommes âgés ont pour projet d’épouser deux jeunes femmes qui sont en réalité leurs filles respectives et dont leurs fils sont amoureux.

C’est une comédie mise en scène par Benoît Lambert, elle est à découvrir ce soir 19h, demain 20h et puis samedi encore à 18h à la comédie de Colmar .

Portes Ouvertes spéciales alternance Mulhouse : Rendez-vous sur le campus ECM de Mulhouse pour cet événement dédié à l'alternance. Vous pourrez découvrir les opportunités de l’alternance, avec déjà plus de 500 offres d’alternance disponibles de nos entreprises partenaires du quart nord-est français.

C’est un événement afterschool qui aura donc lieu ce soir. RDV de 17h30 à 19h30 sur le campus ECM de Mulhouse. C’est bien sûr gratuit.

Le Brivan : Le Brivan, la scène ouverte alsacienne, est de retour pour une toute nouvelle édition. 9 artistes sont attendus sur scène ce soir, chacun aura droit à un 5 minutes devant le public du Brivan. Il y aura du chant, de l'humour et de la magie aussi. Bref une belle soirée avec de belles découvertes. RDV ce soir à L’Espace 137 à Wintzenheim (L’Ancien Poisson Rouge)

Ouverture des portes à 19h, début du spectacle à 20h30. Petite restauration dispo sur place.

Plus d’infos sur lebrivan.com