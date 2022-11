Du Rock à Vendenheim : Le Trio Mademoiselle sera en concert ce soir à 20h, à l’Espace culturel Le Diapason à Vendenheim. Autour du chanteur Rodolphe Burger, le trio réunit Sofiane Saidi aux voix et aux machines, et Mehdi Haddab à l’oud électrique. Entre Orient et Occident, blues du désert et électro-rock urbain, un dépaysement total vous attend.

Le Salon BE 4.0 Industrie du futur ouvre ses portes : La sixième édition du salon BE 4.0 Industries du futur aura lieu aujourd’hui et demain au Parc Expo à Mulhouse. Vous y trouverez des solutions technologiques, des nouveautés, des innovations… 270 entreprises participeront à ce rendez-vous où sont attendus 4 000 visiteurs. L’entrée au salon est gratuite mais l’inscription est obligatoire sur le site internet industriedufutur.eu

Les histoires de Noël à la bibliothèque : L’animation « Histoires de Noël » a lieu aujourd’hui de 17h à 17h30 à la bibliothèque Grand-rue à Mulhouse. Les bibliothécaires ouvrent leur sac à histoires de Noël. Tous les enfants à partir de 3 ans sont les bienvenus. Renseignements sur bibliotheques.mulhouse.fr/agenda