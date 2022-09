Soirée karaoké à Mulhouse : Vous allez pouvoir réveiller la star qui sommeille en vous grâce à Au bureau Mulhouse.

Vous pourrez interpréter la chanson de votre choix : pop rock, variété française ou internationale. Lâchez vous ! Cette soirée karaoké c’est ce soir au Bureau à Mulhouse entre 20 et 23h.

Autre soirée du côté de Colmar : RDV pour le traditionnel after work de la semaine. Cette fois c’est le bar Le Gambrinus à Colmar. After-Work organisé sur 2 Niveaux à partir de 19h avec les Tarifs After-Work, Amuse-bouches offerts et Ambiance musicale by GAMBRINUS !!!

Jeremy Charbonnel ce soir à l'entrepôt de Mulhouse : L’humoriste sera sur la scène mulhousienne pour présenter son one man show "Sans Gluten". Il va livrer son regard acide sur le monde qui nous entoure. Vous imaginez bien que Jeremy Charbonnel ne manque pas de sources d’inspirations.

Ce on man show est à voir ce soir, demain et samedi soir, 20h30 à chaque fois à L'Entrepôt de Mulhouse.