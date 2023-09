Fana’brique ce week-end à Colmar

Ce week-end à Colmar, ne manquez pas le retour de l'exposition Fana'Briques, une véritable célébration des Lego ! L'événement commence dès demain matin à 10h avec pour mission de partager la passion pour les Lego. Tout au long du week-end, vous aurez l'occasion d'admirer d'impressionnantes constructions sur le thème du sport mécanique, ainsi que des tables de construction, des murs de briques et un espace Duplo dédié aux plus petits, le tout agrémenté de nombreuses animations. Rendez-vous demain et dimanche au parc expo de Colmar. Pour plus d'informations, visitez fanabriques.fr.

Saison Halloween à Europa Park

À noter que Fana'Briques est une association comptant plus de 650 bénévoles, dont de nombreux enfants. Ils proposent des ateliers pour les enfants et ont même créé une maison alsacienne grandeur nature entièrement en Lego, la Fana'hus, qui sera exposée ce week-end au parc expo de Colmar.

Par ailleurs, la saison Halloween commence demain à Europa Park, le meilleur parc d'attractions au monde. Le parc se transforme en un véritable monde hanté avec plus de 180 000 citrouilles, 15 000 chrysanthèmes, 6 000 plants de maïs et 3 000 bottes de paille. Sans oublier les toiles d'araignées, les sorcières et les sinistres illuminations. Les attractions seront bien sûr ouvertes. La saison Halloween à Europa Park dure jusqu'au 5 novembre.

La soirée le Carnage demain

Enfin, pour les amateurs de musique électronique, ne ratez pas la soirée électro tant attendue à Colmar : la 5ème édition du Carnage se tiendra demain à partir de 20h au Grillen. Les meilleurs DJs de la scène electro, Hard Music et Commercial seront présents, avec deux scènes, une décoration époustouflante et une ambiance électrisante. Le Carnage, c'est demain au Grillen à Colmar, en partenariat avec FLOR FM.