L’Ecomusée d’Alsace à nouveau ouvert au public : C’est parti pour une toute nouvelle saison à Ungersheim dans le plus grand musée à ciel ouvert de France. On vous rappelle que l’Écomusée d’Alsace est organisé comme un village alsacien du début du 20ᵉ siècle. Il présente une collection exceptionnelle de bâtiments et d’objets du quotidien et participe à la transmission des traditions et des savoir-faire.

La nouvelle saison de l'ecomusée a débuté ce week-end. Le premier temps forts de cette saison aura d’ailleurs lieu le week-end prochain à l’occasion de Pâques, avec une grande chasse aux œufs pour les enfants dans le parc !

Grande Braderie de printemps à Mulhouse : C’est l’association générale des familles qui organise cette braderie. Sur place, vous trouverez de tout : livres, vêtements, bijoux, jouets, etc etc…Aujourd’hui, demain et mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h. RDV dans les locaux de l’association, située rue de Brustlein à Mulhouse.

Nouvelles collectes de Don du sang : Les équipes de l’EFS continuent de mobiliser leur force et d’organiser des collectes mobiles. Aujourd’hui, si vous souhaitez donner un peu de votre sang, RDV à la salle des fêtes de Soultzmatt entre 16H30 et 19H30.

Demain c’est à Retzwiller qu’une collecte aura lieu place du Général De Gaulle là aussi de 16H30 et 19H30. N’oubliez pas de venir avec une pièce d’identité.

Avec à chaque fois la collation offerte…