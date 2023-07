Visit’apéro à Cernay :

Nous vous proposons une visite conviviale de la cité des cigognes. Vous aurez l'opportunité de découvrir le patrimoine de la ville et de terminer par une dégustation de produits locaux. Cette excursion est parfaite pour combiner une découverte historique avec une exploration gustative !

La visite aura lieu ce matin, de 10 heures à midi. De plus, veuillez noter qu'un autre Visit'apéro est prévu lundi prochain, aux mêmes horaires et toujours à Cernay.

Un concert américain à Ingersheim :

"American Music Abroad" est un groupe de musiciens de haut niveau, constitué d'étudiants représentant 35 lycées et universités américaines des États du New Jersey et de New York. Ils sont actuellement en tournée à travers toute l'Europe et feront une halte à l'Église Saint-Barthélemy d'Ingersheim. Ils présenteront un répertoire varié comprenant les plus grands compositeurs de la musique folk américaine ainsi que des œuvres de compositeurs contemporains américains.

Ce concert est gratuit et aura lieu à 20h.

Fête du cinéma :

Les cinéphiles ont de quoi se réjouir avec la Fête du Cinéma, une occasion spéciale qui permet à tous de bénéficier d'un tarif exceptionnel dans les cinémas. Pour seulement 5 euros, peu importe la séance ou le film choisi. Cependant, un léger supplément sera appliqué pour les projections en 3D.

En Alsace, la Fête du Cinéma a débuté hier et se terminera mercredi, le 5 juillet. Rendez-vous dans tous les cinémas du Haut-Rhin pour profiter de cet événement !