KeBlack au Phare à Altkirch

KeBlack se produira ce soir dans un showcase exclusif au Phare à Altkirch. Connu notamment pour son single "Bazardée", certifié single de diamant, KeBlack présentera sur scène quelques-uns des titres de ses deux premiers albums, ainsi que son dernier single "Laisse moi". Ne manquez pas ce rendez-vous ce soir au Phare à Altkirch pour le showcase exclusif de KeBlack ! Une soirée organisée en collaboration avec FLOR FM.

A Ungersheim, la Fête du Cochon revient pour une nouvelle édition

À Ungersheim, la Fête du Cochon fait son grand retour pour une nouvelle édition. Depuis plus de 50 ans, cette fête anime la ville au mois de mai. Étalée sur une dizaine de jours, elle se déroule sous un chapiteau pouvant accueillir jusqu'à 1 600 personnes. Au programme : restauration, attractions, animations, défis sportifs et soirées. Ce soir, c'est la Fiesta Reggaeton avec Alex Da Kosta au chapiteau d'Ungersheim. Le chapiteau ouvrira ses portes à partir de 20h et la soirée est accessible à partir de 14 ans. La Fête du Cochon débute dès aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 12 mai à Ungersheim.

Tattoo Convention ce week end à Colmar

Ce week-end, la Tattoo Convention revient à Colmar pour une nouvelle édition au Parc des Expositions. Les amateurs de tatouages pourront rencontrer de nombreux artistes tatoueurs. Mais ce n'est pas tout, de nombreuses autres animations sont prévues : concours, concerts, spectacles, défilés, etc. La Tattoo Convention est ouverte aujourd'hui de 12h à 22h, demain de 10h à 22h et dimanche de 10h à 20h au parc expo de Colmar.