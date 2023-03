Portes ouvertes du centre de formation de BK Ambition : C’est aujourd’hui et demain qu’auront lieu ces portes ouvertes. Un bon plan pour toutes celles et ceux qui sont en pleine réflexion sur les poursuites d’études. Des formateurs seront présents pour vous expliquer le fonctionnement de ce centre de formation et les débouchés possibles. Vous pourrez aussi échanger avec des étudiants.

Ces portes ouvertes auront lieu aujourd ‘hui de 9H à 16h30 et demain de 9H à midi. RDV au centre de formation BK Ambitions situé 9 quai de Rotterdam à Illzach

Job dating au palais des sports de Mulhouse : Un job dating 100% féminin qui s’appelle “ Prends ta place dans le Game”. La matinée de demain sera entièrement dédiée à l’emploi et à l’insertion professionnelle des femmes. C’est organisée par M2A, Mulhouse Alsace Agglomération qui souhaite vraiment s’engager pour l’avenir des femmes de son territoire. Une quinzaine d'entreprises seront présentes avec des offres concrètes. L’entrée est réservée aux femmes, il y aura une garderie gratuite sur place pour les enfants à partir de 3 ans.

Ce job dating féminin aura lieu demain matin de 9 à 12h au palais des sports de Mulhouse.

Adé sur la scène de la Laiterie ce soir : La chanteuse Adé , ex membre du groupe Thérapie Taxi, sera en solo ce soir face au public alsacien. Elle vient défendre son premier album “Et alors ?”. Un album qui cartonne et que vous pourrez découvrir ou re-découvrir en live ce soir.

RDV à la laiterie de Strasbourg à partir de 20h.