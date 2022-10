Oktoberfest à Europa Park :Oktoberfest c’est la célèbre fête de la bière. Elle se fête traditionnellement à Munich. Mais aussi à Europa-Park. Au programme : musique, animation, grand choix de bières bavaroises ( à consommer avec modération)

L’oktoberfest c’est ce soir à partir de 19h à Europa-Park Arena. Il y aura encore 2 soirées vendredi et samedi prochain. Des soirées réservées aux 16 ans et plus et sur réservation via www.europapark.com

Salon Mer et Vigne : C’est à Strasbourg qu’il faut se rendre pour profiter de ce salon . L’évènement se tient depuis plus de 10 ans déjà. Il rassemble chaque année de nombreux exposants autour des thématiques de la mer, des vignes et de la gastronomie. L’occasion de rencontrer des producteurs du coin, des produits d’exception. Ce salon se tient encore de 10 à 18H tout ce lundi au parc des expositions de Strasbourg. Vous pouvez télécharger des entrées gratuites sur le site officiel : www.mer-et-vigne.fr

La manifestation Brick show qui continue à la cité du train de Mulhouse : Puisque vous avez encore été nombreux à vous rendre à la grande expo de légo fana’briques à Colmar, on s’est dit que vous aimeriez savoir que vous pouvez prolonger le plaisir à la cité du train. Une ville entière avec sa gare a été construite au sein du musée.Reproduction aussi de plusieurs locomotives mythiques. Il a fallu 4 millions de légos pour cela. C’est un truc énorme. Allez voir brick show sera aussi l’occasion de profiter de ce musée ferroviaire qui est le plus grand d’Europe.

Retrouvez toutes les infos sur www.citedutrain.com