Découvrez les salles de classe d'autrefois lors de notre exposition

Rejoignez-nous, Les Amis du Patrimoine de Kembs, dans notre exposition qui vous transporte dans une salle de classe d'époque, équipée d'un tableau noir, d'un grand boulier et de photos de classes anciennes. C'est une expérience mémorable pour ceux qui sont nostalgiques de cette époque, et une occasion précieuse pour la jeune génération de découvrir l'école de leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Cette exposition offre un voyage fascinant dans le passé, et si vous le souhaitez, un guide se fera un plaisir de vous faire une visite guidée. Rendez-vous à la Maison du Patrimoine de Kembs, l'entrée est gratuite.

Profitez d'une balade sur le Rhin

Le temps clément est toujours au rendez-vous, alors pourquoi ne pas en profiter pour faire une agréable balade sur le Rhin ? Vous pouvez opter pour une promenade d'une ou deux heures, avec la possibilité de passer par une écluse. Mais il existe également des circuits panoramiques et des croisières à thème. Plusieurs départs sont disponibles du mardi au dimanche, avec un parking gratuit au centre-ville de Breisach am Rhein. Pour plus d'informations et pour réserver, contactez-nous au 03 89 72 56 66 ou rendez-vous sur le site www.visitalsacerhinbrisach.com

Un spectacle ce soir au Théâtre de la Sinne à Mulhouse

Ne manquez pas le spectacle intitulé "Il sera toujours temps", présenté par L'Atelier des Arts de la Scène du Collège Kennedy et l'Atelier de La Compagnie Sans Non. Cette pièce invite les adolescents et les jeunes adultes à réfléchir sur la notion du temps, qu'il soit pris, perdu, tué, mort, ou fort. Le spectacle offre une dose d'humour, de réalisme, de rythme et de sensibilité. De plus, il a été conçu pour être accessible à tous, y compris en langue des signes. Rendez-vous ce soir à 20h au Théâtre de la Sinne à Mulhouse. L'entrée est gratuite.