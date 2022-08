Rando et dégustation au départ de Whir au Val : Une belle balade cet après-midi à partir de 14h. Une balade dans une belle châtaigneraie avant d’atteindre les hauteurs du vignoble avec une vue splendide sur la vallée de Munster. En prime, vous aurez droit à une dégustation de fromages et de délicieux vins d’Alsace ( avec modération !). Réservation via reservation.vallee-munster.eu

Ciné en plein air Mulhouse : On vous propose une séance de Ciné sous les étoiles ce soir dans un lieu très sympa : le zoo de Mulhouse. Projection des 21h du film Amazonia. Un film animalier qui retrace l'histoire d'un singe né en captivité qui va devoir apprendre à vivre dans la forêt amazonienne. Sous réserve d' une météo clémente. Cerise sur le gâteau : c'est gratuit. Infos

Marché de montagne à Lautenbach Zell :C'est la dernière occasion ce soir d' aller découvrir ce marché de la montagne. Une quinzaine de commerçants et producteurs seront présents de 18 à 21h avec leur produits frais et du terroir. Ce marché de la montagne sera installé pour la dernière fois de l'été place de la mairie à Lautenbach Zell. Infos