Ce soir à l’Écomusée d’Alsace, c’est la Nuit des Sorcières

Une soirée mystérieuse où l'on dit que les divinités païennes du printemps arrivent pour chasser l’hiver. Le musée vous invite à découvrir les légendes envoûtantes et les rituels liés à la nature à travers des visites guidées, des danses folkloriques, et des contes sur les chats noirs. La Nuit des Sorcières se déroule aujourd'hui de 16h à 21h à l’Écomusée d’Alsace à Ungersheim. L'entrée est à 11 euros pour les personnes de 3 ans et plus.

Demain, ne manquez pas la course “La Colmarienne”

Idéal pour les amateurs de course à pied, La Colmarienne - Les courses Yago propose des parcours de 5 et 10 km à Colmar chaque année depuis 2011. En 2024, l'événement se déroule demain. Deux parcours sont disponibles, l'un de 5 km et l'autre de 10 km, avec plus de 600 participants prévus dans les rues de Colmar. Venez les encourager dès 9h30 au départ rue Bertrand Monnet à Colmar. Veuillez noter que certaines rues de la ville seront fermées à la circulation pour l'occasion.

Le retour du Brivan ce soir à Wintzenheim

La scène ouverte alsacienne, le BRIVAN, continue ce soir, à la veille d'un jour férié. Le concept reste le même : des artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, ont cinq minutes pour se produire sur scène, quelle que soit leur discipline. Rendez-vous à l’Espace 137 à Wintzenheim dès 19h30 pour profiter de la petite restauration, le spectacle débutera à 20h30. Pour plus d'informations et pour réserver, rendez-vous sur lebrivan.com.