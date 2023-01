Atelier éveil corporel pour les jeunes enfants : C’est le Lieu d’Accueil Enfants-Parents « le Petit Poucet » qui propose ces Ateliers pour les enfants âgés de 9 mois à 3 ans accompagnés de leur(s) parent(s). Un moment de découverte, d’éveil, de plaisir. Les enfants développent leurs capacités et la complicité avec leurs parents.

Un atelier sera organisé ce matin de 9h30 à 10h30. Il y en aura d’autres encore jusqu'au 03 avril.

Festival enfance et nature Mulhouse : Un bon plan familial. Ce festival est organisé chaque année en février à Strasbourg et Mulhouse. Pendant une semaine, les organisateurs proposent des conférences, des films, des ateliers autour de l’importance de la nature pour l’enfant dès le plus jeune âge. Cet événement s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’éducation et au développement de l’enfant

ce festival est en cours jusqu’à ce samedi. Tous les événements sont gratuits sauf les projections cinés.

Allez sur le site festival pour avoir toute la programmation. festival-enfance-nature.fr

Revue Love au Paradis des Sources : Le Paradis des Sources est l'un des deux cabarets alsaciens. La troupe continue de présenter sa revue : « Love ». Un moment d'exception, avec des artistes de talents.

Chaque année la thématique est différente, là c’est donc une thématique sur l’amour. L’histoire de Marc et Roxanne. Tout les oppose mais le destin va se charger de les réunir.

Cette revue Love au Paradis des Sources de Soultzmatt est à découvrir jusqu’au mois de juillet.