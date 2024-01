Exposition "Esprit de la forêt" à Huningue

Venez découvrir l'exposition "Esprit de la forêt" à Huningue, où Olivier et Mathis, deux passionnés de nature, se sont associés à Eric, passionné de sculpture, pour créer une expérience artistique unique sur le thème de la beauté sauvage et de la forêt. Des troncs d'arbres sculptés à la tronçonneuse prennent vie sous leurs mains expertes, conservant la beauté brute du bois tout en incarnant des silhouettes étonnantes. Les créations sont tout simplement remarquables. L'entrée à cette exposition est gratuite et elle est ouverte du mardi au vendredi, de 13h30 à 17h, au Triangle à Huningue.

Formation "Organiser un événement associatif"

Vous êtes bénévole associatif et vous souhaitez acquérir des compétences pour animer des manifestations et organiser des événements dans le respect des règles ? Rejoignez-nous pour une formation gratuite spécialement conçue pour vous. C'est également l'occasion idéale de rencontrer d'autres personnes engagées dans le monde associatif. La formation aura lieu ce soir, de 18h30 à 21h30, au Carré des Associations à Mulhouse.

Nouvelles collectes mobiles de don du sang

Vous avez une heure à consacrer à un acte citoyen d'une importance capitale ? Une heure suffit pour passer la visite médicale, donner votre sang et profiter d'une petite collation offerte. Cette heure peut sauver jusqu'à trois vies. Pour donner, il suffit d'être majeur, en bonne santé et de venir avec une pièce d'identité. Aujourd'hui, les collectes auront lieu à la salle des fêtes d'Hombourg et à la salle des fêtes de Wittersdorf à partir de 16h30. Demain, vous êtes invités à vous rendre à Sierentz, Guewenheim ou Guémar si vous le souhaitez.