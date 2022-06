MULHOUSE : C'est le lancement des Jeudis du Parc à Mulhouse. Tous les jeudis dès 18h et jusqu’au 04 Août, vous avez rendez vous au Parc Salvatore pour profiter de plusieurs animations : animation musicale, prêt de jeux de société, spectacles et concerts et également la diffusion de films sur grand écran. La programmation complète sur le site mulhouse-alsace.fr.

THANN : C'est la fête à Thann à l’occasion de la traditionnelle crémation des 3 sapins. Toute la journée, plusieurs animations sont organisées : spectacles de faucons, course de relais, démonstrations de tir à l'arc et puis évidemment, la crémation des 3 sapins dès 22h45. Infos supplémentaires sur le site ville-thann.fr

MULHOUSE : Dernier spectacle de la saison pour l'Entrepôt de Mulhouse. Ce soir, demain et samedi 20h30, découvrez la pièce “Les hommes préfèrent les emmerdeuses”. Antoine et Ariane vivent la vie de couple parfaite, un peu trop parfaite même. Antoine va demander à Ariane de devenir une vraie emmerdeuse pour pimenter leur vie à 2. Vos places pour assister au spectacle sur florfm.com.