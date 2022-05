COLMAR : La Trace, la société de transport en commun colmarienne lance son application “Trace Colmar”. Grâce à celle-ci, vous pourrez directement acheter vos tickets en ligne, rechercher un itinéraire ou connaître les horaires d’une ligne de bus. L’application est gratuite et disponible sur tous les stores.

MULHOUSE : Le parc zoologique et botanique lance un appel. Le parc recherche des volontaires prêts à participer à 2 sessions d’ensilage (technique de conservation des herbes/grains) aujourd’hui et demain à 9h30 et 13h. Si vous souhaitez prêter main forte au parc, il vous suffit de vous manifester rapidement par téléphone au 03 69 77 65 66/67.

OTTMARSHEIM : L’association André Sevin a lancé ce week-end le festival Nature et Culture. Jusqu’au 12 Juin, vous découvrirez dans plusieurs endroits d’Ottmarsheim, des tableaux, des sculptures, des jardins éphémères. Plus d’infos sur la page facebook “Association André Sevin”.