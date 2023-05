L'événement “Nous et Vous” à Huningue :

C'est un événement musical organisé ce soir dans le jardin du musée de Huningue. Un moment de détente et de rêverie en compagnie des élèves de théâtre et de musique de l'Académie des Arts. Ils vont jouer pour le public présent. C'est gratuit et c'est ce soir à partir de 19h dans le jardin du musée historique de Huningue.

Collectes de don du sang :

Chaque semaine, nous faisons ensemble le point sur les collectes mobiles de don du sang.

Nous vous rappelons l'importance de ce don pour sauver des vies et soulager des malades.

Pour aujourd'hui, une collecte sera organisée à Wintzenheim de 16h à 19h30. Rendez-vous à la salle Laurentia. Il y aura également une collecte mobile à Urschenheim entre 16h30 et 19h30, ainsi qu'à Saint Louis de 16h30 à 19h30.

Et demain, rendez-vous dans l'ancien hôtel de Ville de Rouffach à partir de 16h. Si vous travaillez sur le site de la centrale nucléaire de Fessenheim, sachez qu'une collecte privée sera organisée demain à partir de 10h30 du matin.

Match d’impro ce soir à Morschwiller le bas :

La Loge du Temps accueille la troupe Tadam pour un match d'impro explosif avec l'équipe québécoise du Vieux Montréal. Deux équipes de cinq joueurs devront improviser sur des thèmes plus fous les uns que les autres.

Cette rencontre incontournable aura lieu ce soir à 20h15 au bar de La Loge du Temps ! Les portes ouvriront à 19h et une petite restauration sera disponible sur place.

L'entrée est de 7€ par personne.