Double affiche à l’entrepôt de Mulhouse

En cette fin de semaine, deux humoristes se produiront sur la scène de l’entrepôt :

- Jeanfi Jansens : Ce soir à 20h30, le steward le plus populaire de France présente son nouveau one man show "Tombé du ciel", avec des anecdotes totalement inédites.



- Christophe Alévêque : Vendredi et samedi à 20h30, l'humoriste engagé propose sa revue de presse. Il décortique l’actualité avec son regard critique dans une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et sans tabous.

Pour plus d’informations et réservations, rendez-vous sur https://www.lentrepot.org

Le Tesla Cybertruck à découvrir au Musée de l’automobile de Mulhouse

Le Musée National de l'Automobile accueille aujourd’hui et demain le Cybertruck de Tesla :

Après un passage au salon Vivatech à Paris, c'est la première fois que cette voiture sera dévoilée au grand public. Profitez d’une journée au milieu de la collection de voitures anciennes du musée et découvrez en exclusivité ce véhicule emblématique. Vous pourrez également en apprendre plus sur ses caractéristiques et fonctionnalités uniques. Les visiteurs auront aussi la possibilité de découvrir et essayer le reste de la gamme Tesla pendant ces deux jours (permis de conduire à présenter sur place obligatoirement).

L'exposition est ouverte aujourd’hui et demain de 10h à 18h. Le billet d'entrée est au tarif normal du musée.

Afterwork ce soir à Colmar

Ce soir, rendez-vous au Rota Club de Colmar pour un afterwork à partir de 19h :

L'objectif est d'inaugurer la nouvelle terrasse. En cas de pluie, l'événement sera maintenu et se déroulera à l'intérieur. Profitez de l’ambiance DJ, des cocktails, des amuse-bouches et des tartes flambées !