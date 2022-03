ALSACE : Le réseau d'École de Commerce et de Management présent notamment à Strasbourg et Mulhouse organise aujourd’hui son AfterSchool Alternance. Ça a lieu de 17h à 19h. Vous y trouverez des informations concernant les dizaines de diplômes proposés par l’ECM et également des offres pour des alternances. Toutes les infos sur le site de l’ECM Mulhouse ou Strasbourg.

SAINT-LOUIS : La troupe d’improvisation de l'Athila vous invite pour une nouvelle soirée Impro Lab au Café Littéraire à Saint-Louis dès 20h. Le concept de la soirée c’est impro cluedo : à travers des improvisations, la troupe récrée le jeu de société. Info et réservation pour la soirée sur le site athila.fr.

COLMAR : Ce soir, 21h nouvelle session du Brivan, la scène ouverte alsacienne au restaurant au Bureau à Colmar. Au programme de la soirée : Humour, chant et magie. Vous gagnez vos entrées sur florfm.com.