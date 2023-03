Braderie de meuble relooké à Wittenheim : Le relooking est à la mode. On ne veut plus jeter ses vieux meubles, on préfère leur donner une seconde vie. Aujourd’hui, vous pourrez découvrir cette activité porteuse de créativité, de solidarité et de consommation éco-responsable.

Vous aurez l’occasion aussi d’acheter des meubles design. Et en plus, vous ferez une très bonne action puisque que l'équipe composée d'une dizaine de personnes retrouvent du travail grâce à cette activité.

Cette braderie de meuble relooké aura lieu aujourd’hui, demain et samedi de 10 à 18h à Wittenheim, au 8 rue de Lorraine, zone artisanale Jeune-Bois.

Une comédie dès ce soir à l'entrepôt de Mulhouse :

Cette comédie est “LE MEXICAIN MALGRÉ LUI”. L’histoire de Victor, homme de ménage depuis 13 ans. Il s’apprête à terminer sa journée de travail à l’hôtel “cactus”. Il ignore encore que dans la dernière chambre, sa vie va basculer. IL va se retrouver à devoir se faire passer pour un dangereux malfrat mexicain, face à un redoutable sociopathe du nom de Heinrich, et tout ça pour les beaux yeux d’une femme !!

« Le Mexicain malgré lui » est une comédie très contemporaine,avec trois talentueux comédiens sur scène.

Le mexicain malgré lui c’est ce soir demain et samedi à l'Entrepôt de Mulhouse 20h30 à chaque fois.

Afterwork ce soir à Colmar : C’est dans le nouveau bar La Folie, un bar à vins et à gins, que vous avez RDV. A partir de 19H, la Folie vous fera découvrir sa carte à tarifs afterwork ! Amuse bouche offert et possibilité de commander des planchettes apéro ! ça c'est pour les plus gourmands.

Cet afterwork aura lieu donc ce soir 19h au bar la Folie, avenue Jean de lattre de Tassigny à Colmar