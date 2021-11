BENNWHIR : Aujourd’hui et demain de 18h à 20h, la cave viticole Bestheim à Bennwhir vous propose une activité pour préparer votre table de Noël. Pleins de conseils pour la déco mais aussi pour les vins qui vont s’accorder avec vos plats. Tous les renseignements pour ses 2 soirées d’activités par mail sur vigno bles@ besth eim.c om.

ALSACE : Les guides d’Elsass Altitude vous proposent dès maintenant et jusqu’au 31 Mars des balades en raquette du côté du col des Bagenelles à Sainte Marie aux mines. Les randonnées se font en demi journée de 9h à 12h et de 14h à 17h, possibilité de faire des nocturnes de 18h à 20h30. Reservations et renseignements sur le site elsass-altitude.fr

SAINT-LOUIS : Ce soir 20h la troupe des infiltrés de l’Athila vous propose un cabaret d’impro sur le thème “Qu’est ce qu’on regarde ce soir?” à la cité danzas de Saint Louis. Pas besoin de télécommande, ils vont s’occuper de zapper pour vous sur scène, en totale impro. Toutes les infos sur le Facebook Athila Impro.