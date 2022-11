Le retour du Brivan ce soir : Le Brivan c’est la première scène ouverte du Haut-Rhin. On vous rappelle le principe : offrir la possibilité à des artistes pro ou pas, et peu importe leur talent de se produire durant 5 minutes face à un vrai public. Beaucoup d' artistes inédits, beaucoup de talent qui ne demande qu' à se révéler à vous public…

Le Brivan avec Yvan et Bristol à la présentation, c’est ce soir à partir de 20h30 à l'espace 137 de Wintzenheim.

Une braderie à Mulhouse : L'Association générale des familles organise leur grande braderie de Noël au 36 rue de Brustlein à Mulhouse, aujourd’hui de 13h45 à 16h30.

Il y aura plein d’articles à moins de 1€, des décorations de noël, des jouets, de la vaisselle et plein d’autres choses.

La braderie sera présente jusqu’à samedi, info et horaire sur le site internet www.agf68mulhouse.wixsite.com/agf-mulhouse





Les contes “du Calendrier de l’Avent” à Mulhouse : Pour faire renaître la magie de Noël et revivre les traditions alsaciennes, Marie-Christine, Anne-Claire, Chantal et Françoise de l’Association «Des livres et des Contes » animeront des ateliers contes et kamishibaï autour du calendrier de l'avent.

Le KamishibaÏ c'est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï, un petit théâtre en bois.

C’est gratuit et ça se passe dans la salle des Colonnes à 14h30, sur la place de la Réunion.