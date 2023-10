L’évènement “Contes et Légendes” est en cours à l’écomusée d’Ungersheim

Vous pourrez toutes et tous plonger dans un univers assez intriguant. Un univers où les contes et les légendes rythment la vie des villageois. Les conteurs vont se faire un plaisir de vous partager des histoires traditionnelles, où se mêlent superstitions et croyances populaires . En parallèle, vous pourrez découvrir ou re-découvrir l’écomusée d’Alsace qui est l’un des plus grands musées à ciel ouvert de France.

Contes et légendes d’automne à l’écomusée d'Alsace c’est encore toute la semaine. Un moment hors du temps en famille comme entre amis ! https://www.ecomusee.alsace/

“Boites mystères” à Ensisheim

Nous sommes en pleine période d’Halloween , période propice à la peur ! Au musée de la régence à Ensisheim, ils l’ont bien compris et ils ont décidé de vous faire découvrir les curiosités cachées du musée.

Le principe est simple : il faudra que les plus courageux entrent dans le repère du geôlier du musée. Là, il faudra mettre sa main pour découvrir ce qu’il y a dedans. Attention, il se raconte que le geôlier en question adore collectionner les souris vivantes et les cerveaux humains…

Chaque bonne réponse rapporte un point. Au final, il y a des petites choses à gagner.

Les boîtes mystères c’est chaque jour de 14 à 17H30 au musée de la régence d’Ensisheim. Un jeu à faire en famille d’autant que l’accès libre.

Escape game “école de magie” à Colmar

Vous êtes convoqués à passer votre examen de magie de première année à l’école de Magiscape. Pour cela, il vous faudra faire preuve de courage, de réflexion et de solidarité car il y a des épreuves à passer. Ce jeu de type escape game vous poussera à trouver des objets cachés, à résoudre des énigmes à résoudre, à ouvrir des mécanismes le tout dans des décors immersifs. Comme si vous étiez de jeunes sorciers dans une école de magie.

Cet escape game magique est prévu ce soir. Première session à 18h30 . Il y en aura d’autres encore demain soir.

Mais demain, le jeu sera réservé aux célibataires préalablement inscrits. En fait, vous êtes intégrés dans une équipe avec des joueurs que vous ne connaissez pas et à l'issue du jeu, on accède à un hall de discussion pour parler avec les personnes avec qui le "feeling" est passé.

RDV à l’espace Auguste, rue des jardins à Colmar, Info et inscription sur odycmatch.fr/public/