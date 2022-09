Fana’briques à Colmar : Cette grande exposition, avec des milliers de légos, est de retour au parc expo. Le thème pour cette année est : les animaux, qu'ils soient réels ou fantastiques ! Les créations sont juste incroyables. C’est fou tout ce qu'on peut faire avec des légos. Fana’briques c’est demain et dimanche au parc des expositions de Colmar.

Que l’on soit jeunes ou moins jeunes, on va tous retomber en enfance avec cette expo.

De l’humour ce soir à la comète de Hésingue : C’est Ouutch qui sera ce soir sur scène. Alors Ouutch est un humoriste alsacien, c’est lui qui a remporté le prix du jury de la soirée jeunes talents 2021 à Hésingue. Aujourd’hui c’est seul et avec un spectacle complet qu’il va se produire.

Ouutch et son one man show “ hashtag balek” c’est ce soir 20h30 à la comète de Hésingue.

C’est parti pour Halloween à Europa-Park : Dès demain et jusqu’au 06 novembre, le plus beau parc d'attractions au monde se donne comme mission de nous faire frissonner. Tout le parc a été re-décoré et vous imaginez bien que les gros moyens ont été déployés. Entre toile d’araignée, citrouille et chrysanthème on va en avoir plein les yeux.. Mais avec en plus, toutes les créatures qui arpente les allées du parc, il va aussi falloir avoir le cœur bien accroché.

La saison Halloween, c'est l’un des temps forts d'Europa Park. N'hésitez pas à aller profiter dès demain et jusqu’au 06 novembre. Pour réserver vos billets, direction le site europapark.com.