MULHOUSE/STRASBOURG : Démarrage aujourd’hui du Festival Enfance et Nature à Strasbourg et Mulhouse. Jusqu’à Samedi, vous pourrez assister à des conférences, des ateliers, des marches contés et des projections de films pour sensibiliser les enfants à l’importance de la nature pour la santé et le bien-être. Tout le programme de la semaine sur le site festival-enfance-nature.fr.

ALSACE : Plusieurs associations dont l’Association APCO présidée par François Fillon, et l’AAS68 organisent une vente humanitaire via le site biennale.bestsmarques.com. Jusqu’à Samedi, vous pourrez acheter des oeuvres réalisées notamment par 7 artistes sud-alsaciens. Tous les bénéfices des ventes serviront à financer du lait infantile pour les enfants au Liban.

MULHOUSE : Les vacances scolaires d'Hiver arrivent à la fin de semaine, c'est donc le moment d’inscrire vos enfants aux activités proposées notamment par la ville de Mulhouse. Du 7 au 18 Février, la ville propose aux enfants de 3 à 10 ans des animations autour du thème : “Les défis de la Monster Wallach’ Académie”. Ateliers, jeux, activités manuelles et sportives au programme. Toutes les infos sur le site de la ville de Mulhouse.