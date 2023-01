Nouvelle création de la compagnie l’Indocile : C’est une pièce nommée Battre le ciel proposée en ce moment dans le cadre du festival Momix. Festival international de la jeunesse. Une pièce familiale qui va parler d’amour de courage et de vie aussi. Sur scène 3 comédiens : Un couple et leur fille qui vont se retrouver confiner dans un théâtre. Une belle ode à la vie et au rire.

Battre le ciel c’est ce soir au Centre culturel Art’Rhena de Vogelgrun. RDVdes 20h.

Site web de la compagnie : http://www.compagnielindocile.com

Pensez à vous inscrire pour la soirée Just Dance : C’est la loge du temps de Morschwiller le Bas qui organise cette soirée. Elle aura lieu ce jeudi . Le but est de laisser s’exprimer le danseur ou la danseuse qui sommeille en vous. Vous pourrez danser toute la soirée, suivre des chorégraphies définies.

L’entrée pour cette soirée Just Dance est gratuite mais l’inscription est absolument nécessaire.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur : https://lalogedutemps.4escape.io/booking/2023-02-03

Cette soirée Just Dance aura lieu jeudi à partir de 19h30

Une collecte de don du sang aujourd’hui : C’est à Geispitzen que cette collecte sera organisée aujourd’hui. RDV aux personnes majeures et en bonne santé entre 16h30 et 19h30, route de Walheim à Geispitzen.

SI jamais , notez que 2 autres collectes seront organisées demain l'une à Sausheim la salle de gymnastique, l’autre à Sierentz à la salle Agora. Dès 16h30 à chaque fois !

Une collation sera offerte aux généreux donateurs.