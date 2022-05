MULHOUSE : Aujourd’hui de 9h à 19h, rendez vous à la gare de Mulhouse, dans le Hall de Départ pour profiter d’une bourse aux livres. Tous les livres sont vendus à seulement 1€. Les profits de cette bourse seront reversés à l’ONCF, l’Orphelinat National des Chemins de Fer.

WITTENHEIM : La salle d’escalade Climb Up, organise son afterwork dès 17h en collaboration avec la marque Scarpa, qui fabrique des chaussons d’escalades. Vous pourrez donc tester les produits de la marque et même tenter de gagner des cadeaux. Toutes les infos sur la page Facebook de Climb Up Mulhouse Wittenheim.

ILLZACH : Ce soir, à 20h, l’Espace 110, le centre culturel d’Illzach vous invite à découvrir la programmation pour la prochaine saison 2022/2023. Des artistes seront présents pour vous parler de la programmation de la saison. C'est gratuit mais pour assister à la soirée il faut réserver par téléphone : 03 89 52 18 81.