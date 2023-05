Coup d' envoi d' un atelier théâtre :

La compagnie de théâtre La Manufacture des Songes vous propose des ateliers théâtre où vous pourrez vous initier au théâtre sous toutes ses formes ou encore à la lecture à voix haute en compagnie d'artistes de la compagnie.

Ces ateliers sont ouverts à tous, que vous soyez débutant ou confirmé, à partir de 8 ans. Aucun niveau particulier n'est requis. Il vous suffit simplement d'être intéressé par le théâtre et curieux de cette discipline.

Les ateliers théâtre débutent aujourd'hui. Rendez-vous chaque mercredi de 15h30 à 18h à l'espace 88, situé avenue Aristide Briand à Mulhouse. Et le meilleur dans tout cela, c'est que c'est gratuit !

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir et d'explorer le monde du théâtre avec La Manufacture des Songes. Rejoignez-nous dès aujourd'hui pour des moments de créativité et de plaisir partagés !

After-work à Mulhouse :

Ce soir, rendez-vous à la brasserie du Bollwerk, située au pied de la tour de l'Europe à Mulhouse. C'est l'une des dernières terrasses où vous pouvez encore profiter du soleil à 19h.

Sur place, vous trouverez de quoi grignoter, une ambiance DJ assurée par Pierre Dupray, et des tarifs after-work avantageux. Rendez-vous à partir de 19h à la brasserie du Bollwerk à Mulhouse pour passer un agréable moment.

Venez vous détendre, profiter de la musique, déguster de délicieuses collations et profiter de l'atmosphère animée de la brasserie du Bollwerk.

Et puis c’est le Jour J pour le FLOR FM LIVE :

Ce soir marque la 13e édition tant attendue du FLOR FM LIVE. Plus de 5 000 auditeurs se rassembleront au parc expo de Mulhouse pour assister à cet événement exceptionnel.

Sur scène, pas moins de 12 artistes se produiront, et quels artistes ! Parmi eux, nous aurons le plaisir d'accueillir Black M, Chiloo, Dorely, Ridsa, Nour, 47TER, Claudio Capeo, Boris Way, Keen V, ainsi que Joseph Kamel Charlie et Eloiz.

Le FLOR FM LIVE débutera à 20h ce soir au parc expo de Mulhouse, avec l'ouverture des portes à 18h30. Veuillez noter que cet événement est gratuit, mais réservé exclusivement aux personnes munies d'une invitation.

Pour tenter de remporter les dernières places disponibles, envoyez FLORFMLIVE par SMS au 7 10 71 (2X 75 cts hors coût du SMS). Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une soirée inoubliable avec une sélection exceptionnelle d'artistes talentueux.