Tournoi Élite International des U18 ce week-end

Ne manquez pas ce bon plan sportif ! La 14ème édition du Tournoi Élite International de Volley-Ball des moins de 18 ans se déroule ce week-end. Venez encourager nos jeunes talents et assister à des matchs de haut niveau, avec la participation de 25 des meilleures équipes françaises et européennes. Rendez-vous à la Cité des Sports à Rixheim ce samedi et dimanche. Un événement organisé avec Florfm ! Entrée gratuite et buvette sur place. Pour plus d'informations, consultez la page Facebook du Tournoi Élite International U18.

Chipo'zik est de retour aujourd’hui et demain

Chipo'zik, le plus grand festival étudiant du Grand Est, se tient ce soir et demain sur le campus de l’Illberg à Mulhouse. Profitez d'une grande soirée barbecue animée par de la musique, avec sur scène des talents émergents et des artistes renommés comme la DJ Oriska. Attendez-vous à des performances de pop rock, métal et électro. Deux soirées de fête pour tous les étudiants de la région ! Rendez-vous ce soir et demain à partir de 18h sur le campus de l’Illberg à Mulhouse. Un événement organisé avec Florfm. Retrouvez toutes les informations sur https://chipozik.fr/

L’écomusée d’Alsace fête ses 40 ans

L'écomusée d'Alsace célèbre son 40ème anniversaire ce week-end avec un programme riche en animations ! Découvrez 40 ans d'histoire et d'engagement qui ont fait de cet écomusée le plus grand musée à ciel ouvert de France. Au programme : goûters, cadeaux, danses folkloriques, visites guidées et démonstrations artisanales. Les festivités se dérouleront ce samedi et dimanche de 10h à 18h à l’écomusée d’Alsace.

Journée Portes Ouvertes chez BK Ambitions

Aujourd'hui, c’est la journée Portes Ouvertes dans les centres de formation BK Ambitions. Venez y découvrir des opportunités d’alternance dans plusieurs secteurs. Rendez-vous de 9h à midi au centre BK Ambitions à Illzach.