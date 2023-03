Le festival ImproPulse est à découvrir dès aujourd’hui :

Rendez-vous à l'Afsco Espace Matisse de Mulhouse pour découvrir ou re-découvrir le festival de théâtre d’improvisation mulhousien : ImproPulse ! Cette nouvelle édition promet un programme exceptionnel. Durant 3 jours,et à partir d’aujourd’hui, des spectacles d'improvisations, des ateliers et stages seront proposés.

Pour venir assister aux spectacles et/ou participer au stage du festival ImproPulse, Il faut réserver via la billetterie en ligne sur helloasso.com.

Born to Rave demain à Strasbourg : Born to rave c’est la plus grosse soirée électro en Alsace. Avec 12 des meilleurs DJ de la scène Tec, Hard Tec, Hardcore et Frenchcor. Des DJ qui se produiront sur 2 scènes

Cette soirée Born To Rave aura lieu demain samedi 1er avril à la laiterie de Strasbourg. Un événement avec Florfm

Plus d’infos sur artefact.org

Soprano ce week end au Zénith de Strasbourg : Après sa phénoménale tournée des Stades, Soprano retrouve la route des salles avec le “Chasseur d’étoiles tour. Tournée qui passe donc ce week end par notre région. Soprano sera sur la scène du zénith demain samedi à 20h puis dimanche à 18H.

Soprano que nous retrouverons cet été dans le Haut-Rhin. Il sera à Colmar le 29 juillet dans le cadre du festival de la Foire aux vins.