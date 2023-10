Une nocturne spéciale Halloween au parc du petit prince à Ungersheim

Une soirée spéciale Halloween se tiendra au parc du Petit Prince à Ungersheim. Beaucoup d'enfants souhaitent se costumer pour effrayer et, bien sûr, pour amasser des friandises ce soir. Si vous ne préférez pas le traditionnel porte-à-porte, pourquoi ne pas envisager de célébrer Halloween au parc du Petit Prince ? Au cours de cette soirée à thème d'Halloween, le parc restera ouvert jusqu'à 22 heures. Entre des spectacles inédits et des attractions thématiques, chacun y trouvera son compte pour profiter d'une légère sensation de frisson ! Pour les plus courageux, à la tombée de la nuit, le Grand labyrinthe dévoilera ses mystères, avec des créatures de l'ombre dissimulées dans les coins et recoins. Il faudra faire preuve de bravoure pour trouver la sortie sans succomber aux tentations des jongleurs de feu.

La nocturne du Petit Prince se déroule ce soir à Ungersheim, jusqu'à 22 heures, et le parc restera ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires. Pour plus d'informations, consultez le site www.parcdupetitprince.com.

Grande soirée Halloween et DJ à la patinoire de Colmar :

Une grande soirée Halloween avec DJ est prévue à la patinoire de Colmar. La patinoire vous invite à une nuit de l'effroi, où des personnages terrifiants vous plongeront dans un monde obscur. Attendez-vous à des frissons glaçants, du brouillard, des rires stridents et des créatures monstrueuses qui chercheront à vous effrayer. Une ambiance musicale sera également au rendez-vous. Venez nombreux et n'oubliez pas de vous déguiser, cela rendra l'expérience encore plus mémorable ! La grande soirée Halloween de la patinoire de Colmar se déroule ce soir à partir de 20 heures, avec un tarif d'entrée de 9 euros. Veuillez noter que cette soirée n'est pas recommandée aux jeunes enfants. Pour plus d'informations, visitez www.patinoirecolmar.fr.

La plus grosse soirée halloween ce soir c’est le labyrinthe de l’horreur à Seppois le bas :

La soirée Halloween la plus imposante de ce soir se déroulera au labyrinthe de l'horreur à Seppois-le-Bas. Pour célébrer Halloween comme il se doit, nous vous proposons de vous rendre à Seppois-le-Bas pour vivre une soirée Halloween immense, avec une décoration XXL, des attaques de monstres, des animations et un spectacle qui durera toute la nuit, avec BASADA et Quentin Perez ! Il s'agit véritablement du rendez-vous le plus terrifiant de l'année, en partenariat avec FLOR FM. Le labyrinthe de l'horreur se tiendra de 20 heures à 4 heures du matin à la salle polyvalente de Seppois-le-Bas.