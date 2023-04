Soirée Cosplay à Xperience Park :

Soirée organisée à l’occasion de la sortie demain du film Super Mario Bros. Cette soirée Cosplay est donc une soirée déguisée avec de nombreux challenges à relever et des prix à gagner.

Cette soirée Cosplay aura donc lieu à Xperience Park Wittenheim. Début de l'événement à 20h, ouverture des portes à 19h15.

Info et résa : https://www.xperience-park.com

Aper’how ce soir à Thannenkirch :

Aper’how est un concept très original. Une nouvelle soirée sous le signe du bien être et de la bonne humeur! Des ateliers pour se détendre et se déstresser seront organisés dans une ambiance cocooning avec un apéritif dînatoire. Aper’how est organisé une fois par mois. Par contre, le lieu est tenu secret. Pour savoir ou ca va se passer il faut s'inscrire via la page facebook Aperhow Colmar et alentour. Vous pouvez encore vous inscrire.

https://www.facebook.com/events/5886507864773177

Soirée Harry Potter demain à la Loge du Temps :

Plongez dans l’univers d’Harry Potter et préparez-vous à affronter Voldemort et ses redoutables Mangemorts grâce à un jeu de rôle revisité par La Loge du Temps, spécialement pour l’occasion.

La soirée Harry Potter c’est demain à 19h30 à la Loge du Temps de Morschwiller le bas. C’est uniquement sur inscription, les places sont limitées.

Inscription via le site officiel de la loge du temps. https://lalogedutemps.4escape.io/booking/2023-04-05