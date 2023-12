La saison de Noël est lancée à Europa Park

Europa Park a dévoilé ses plus somptueuses décorations de Noël pour accueillir chaleureusement le Père Noël et ses lutins, mais surtout pour ses visiteurs ! L'ambiance s'annonce féérique sans aucun doute !

À travers tout le parc, des milliers de sapins ornés de guirlandes scintillantes attendent d'être découverts. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 3 000 sapins de Noël provenant de la région, 10 000 boules de Noël, 6 000 guirlandes lumineuses (étalées sur 5 km au total)... Europa-Park ouvrira ses portes tous les jours pour la saison hivernale jusqu'au dimanche 7 janvier 2024 (fermé les 24 et 25 décembre) de 11h à 19h au minimum.

Le marché de Noël est également lancé à Altkirch

La grande attraction parmi les festivités de Noël dans la capitale du Sundgau reste la Forêt Enchantée d'Altkirch. Une forêt magique mettant en lumière les personnages, contes et légendes du Sundgau. C'est une véritable immersion dans toute une histoire à découvrir.

Cette année encore, la Forêt Enchantée investit le centre-ville d'Altkirch avec une mise en scène originale, une ambiance féerique et, en bonus, les cabanons traditionnels du marché de Noël ainsi qu'une patinoire.

Rendez-vous donc au centre-ville d'Altkirch pour vivre cette expérience enchanteresse !

Chasses aux trésors de Noël à travers l’Alsace

Dans une soixantaine de villes et villages alsaciens, des chasses aux trésors captivantes sont organisées. Au programme : énigmes, mystères et exploration du riche patrimoine alsacien. Chaque commune participante propose un thème unique. À Colmar, le jeu de piste sera placé sous le signe de la gourmandise et de la romance, à Mulhouse, il sera centré sur la "fleur de neige", tandis qu'à Villé, la chasse au trésor sera consacrée à un incontournable des Noëls alsaciens : le pain d’épices.

Chaque itinéraire compte une dizaine d'étapes, pour environ une heure et demie de jeu. Accessibles à tous, il est cependant recommandé que les plus jeunes soient accompagnés d’un adulte pour bénéficier d'une aide éventuelle. Pour participer, il suffit de se procurer un livret à l'office de tourisme ou en mairie.

C'est une opportunité idéale pour s'amuser en famille tout en découvrant de manière ludique la région. Ces chasses aux trésors ont débuté ce week-end et se poursuivront jusqu’au 6 janvier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.noel.alsace/calendrier-des-evenements/chasses-aux-tresors/.