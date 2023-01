Flânerie Gallo-Romaine à Kembs : La maison du patrimoine de Kembs vous propose la découverte de 2000 ans d'histoire locale et notamment une exposition consacrée à l'époque Gallo-Romaine. Il faut savoir que Kembs est sans doute l'une des plus anciennes communes de l'arrondissement de Mulhouse. Et au premier siècle de notre ère, les Romains y ont construit une cité. Cette exposition est l’occasion de découvrir le mode de vie de cette époque. Elle est en place à la maison du patrimoine. Ouverture chaque mercredi de 14 à 18H.

Braderie d’hiver à Mulhouse : Vêtements, jouets, jeux , décos livres, bijoux … tout un tas d'articles d’occasion seront mis en vente cet après-midi à l’occasion de cette braderie d’hiver. Et une braderie c’est toujours l’occasion de faire des bonnes affaires. Si ca vous interresse, RDV de 14h à 17H à l’AGF c’est l’association Générale des familles, située rue Brustlein à Mulhouse

Demi finale coupe de France de Hockey sur glace ce soir : Les scorpions de Mulhouse jouent un match important ce soir. Une demi-finale de coupe de France, mais surtout première demi-finale à domicile pour le club mulhousien. L’adversaire du jour sera Gap. Les scorpions comptent sur le soutien du plus grand nombre pour obtenir la victoire et donc une qualification pour la finale à Paris . Ils espèrent un guichet fermé.